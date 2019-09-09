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Яремчук: Был серьезный интерес со стороны Ромы, но Гент назвал заоблачную цену

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Украинский футболист признался, то мог оказаться в чемпионате Италии.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
KAA Genе

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук рассказал об интересе итальянской Ромы во время летнего трансферного окна.

“Рома? Был серьезный интерес, но в какой-то момент остановился, на этом все. Мне бы хотелось поехать. Там Джеко основной, Зинченко в Манчестер Сити и растет рядом с такими футболистами.

Если есть возможность - нужно ехать, цепляться, нигде тебе не скажут, что ты на 100% будешь играть.

Клубы начинали переговоры. Но Гент начал озвучивать заоблачные цены. Объективно, я таких денег не стою. Мне сказали, что в Италии очень интенсивные тренировки, страшные нагрузки, которых у меня никогда не было. 

В бельгийских клубах может быть 1-2 футболиста высокого уровня, в Италии в команде может быть 15“, - рассказал Яремчук в интервью ПроФутбол.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук отметился двумя голами в трех матчах.

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Теги: футбол, Роман Яремчук, Рома
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.09.2019, 09:48
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гость
Да ну, он деревянный.
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