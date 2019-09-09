Яремчук: Был серьезный интерес со стороны Ромы, но Гент назвал заоблачную цену
Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук рассказал об интересе итальянской Ромы во время летнего трансферного окна.
“Рома? Был серьезный интерес, но в какой-то момент остановился, на этом все. Мне бы хотелось поехать. Там Джеко основной, Зинченко в Манчестер Сити и растет рядом с такими футболистами.
Если есть возможность - нужно ехать, цепляться, нигде тебе не скажут, что ты на 100% будешь играть.
Клубы начинали переговоры. Но Гент начал озвучивать заоблачные цены. Объективно, я таких денег не стою. Мне сказали, что в Италии очень интенсивные тренировки, страшные нагрузки, которых у меня никогда не было.
В бельгийских клубах может быть 1-2 футболиста высокого уровня, в Италии в команде может быть 15“, - рассказал Яремчук в интервью ПроФутбол.
Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук отметился двумя голами в трех матчах.
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