Титульный понсор Ювентуса втрое увеличит отчисления в клуб из-за Роналду

Сумма финансовых вливаний может составить 50 млн евро в год.

Титульный спонсор Ювентуса компания Jeep хочет продлить сотрудничество с итальянским клубом. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, Jeep планирует увеличить спонсорские вливания с 16 млн евро за сезон до 50 млн евро. Такое решение было обусловлено присутствием в составе "бьянконери" португальского форварда Криштиану Роналду.

В компании отметили, что трансфер Роналду вызвал огромный интерес у болельщиков. В частности, количество подписчиков Ювентуса в соцсетях увеличилось почти вдвое.

В данный момент между сторонами уже ведутся переговоры.