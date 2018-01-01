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Титульный понсор Ювентуса втрое увеличит отчисления в клуб из-за Роналду

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Сумма финансовых вливаний может составить 50 млн евро в год.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Титульный спонсор Ювентуса компания Jeep хочет продлить сотрудничество с итальянским клубом. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, Jeep планирует увеличить спонсорские вливания с 16 млн евро за сезон до 50 млн евро. Такое решение было обусловлено присутствием в составе "бьянконери" португальского форварда Криштиану Роналду.

В компании отметили, что трансфер Роналду вызвал огромный интерес у болельщиков. В частности, количество подписчиков Ювентуса в соцсетях увеличилось почти вдвое.

В данный момент между сторонами уже ведутся переговоры. 

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Теги: Криштиану Роналду, футбол, Италия, Ювентус
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