Смоллинг: В Серии А защитник может получить очень ценный опыт

Футболист намекнул, что может остаться в команде после истечения срока аренды.

Защитник Ромы Крис Смоллинг, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, провел пресс-конференцию, посвященную собственной презентации. Англичанин рассказал о преимуществах своего трансфера.

“Я всегда думал о том, что было бы неплохо сыграть в Серии А, где защитник может получить очень ценный опыт.

Интересно, насколько опыт, полученный мной в АПЛ, поможет мне в Италии. Я рад, что оказался в Роме. Насколько я понял, Фонсека исповедует атакующий стиль и хочет, чтобы и защитники активно шли вперед. Это мне по душе, я к этому готов.

Я уже достаточно опытен, мне не надо что-то доказывать, но при этом хочется проявить себя хорошо и принести пользу команде. Да, в моем договоре об аренде нет пункта о возможности выкупа, но кто знает, как повернется судьба“, - отметил Смоллинг.

Контакт футболиста с Ромой рассчитан до конца сезона-2019/20.

Напомним, Крис Смоллинг перебрался в МЮ в 2010-м году из лондонского Фулхэма. За 9 лет в составе “манкунианцев“ на его счету более 200 матчей во всех турнирах.