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Роналду поздравил Лосано с дебютом в Наполи после матча Серии А

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Новичка Наполи тронул поступок одного из лучших футболистов мира.
Ирвинг Лосано
Ирвинг Лосано
Getty Images

В матче второго тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Наполи со счетом 4:3.

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В этом поединке за неаполитанский клуб дебютировал вингер Ирвинг Лосано, который также забил свой первый гол за новый клуб на 68-й минуте встречи. После встречи мексиканца нашел лидер “старой синьоры“ Криштиану Роналду, который поздравил его с голом.

“Криштиану Роналду подошел поздравить меня. Это было что-то невероятное. Он потрясающий игрок. Это был очень хороший момент“, - приводит слова Лосано Daily Mail.

Напомним, Ирвинг Лосано перебрался в Наполи из ПСВ за 42 миллиона евро.

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Теги: Ирвинг Лосано, Наполи, Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А, чемпионат Испании по футболу, футбол
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