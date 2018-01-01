Роналду поздравил Лосано с дебютом в Наполи после матча Серии А

Новичка Наполи тронул поступок одного из лучших футболистов мира.

В матче второго тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле обыграл Наполи со счетом 4:3.

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В этом поединке за неаполитанский клуб дебютировал вингер Ирвинг Лосано, который также забил свой первый гол за новый клуб на 68-й минуте встречи. После встречи мексиканца нашел лидер “старой синьоры“ Криштиану Роналду, который поздравил его с голом.

“Криштиану Роналду подошел поздравить меня. Это было что-то невероятное. Он потрясающий игрок. Это был очень хороший момент“, - приводит слова Лосано Daily Mail.

Напомним, Ирвинг Лосано перебрался в Наполи из ПСВ за 42 миллиона евро.