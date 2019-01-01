Ракитич может перейти в Ювентус зимой

Руководство туринцев хочет переманить хорвата к себе.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может присоединится к Ювентусу в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что чемпионы Италии, несмотря на неудачу с подписанием хорвата летом, готовы сделать еще одну попытку.

По информации источника, руководство итальянской команды уже договорилось с Ракитичем о финансовых условиях будущего контракта. Таким образом, Ювентусу осталось договориться с каталонцами.

Напомним, Барселона и Ювентус хотели обменяться своими футболистами - Иваном Ракитичем и Эмре Джаном, но трансферы так и не состоялись. Кроме того, Ракитич мог стать частью сделки по Неймару. В итоге оба игрока остались в своих клубах.