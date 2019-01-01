Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ракитич может перейти в Ювентус зимой

Комментариев: 0
Руководство туринцев хочет переманить хорвата к себе.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может присоединится к Ювентусу в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.

Отмечается, что чемпионы Италии, несмотря на неудачу с подписанием хорвата летом, готовы сделать еще одну попытку.

По информации источника, руководство итальянской команды уже договорилось с Ракитичем о финансовых условиях будущего контракта. Таким образом, Ювентусу осталось договориться с каталонцами.

Напомним, Барселона и Ювентус хотели обменяться своими футболистами - Иваном Ракитичем и Эмре Джаном, но трансферы так и не состоялись. Кроме того, Ракитич мог стать частью сделки по Неймару. В итоге оба игрока остались в своих клубах.

Поделись:
Теги: футбол, Иван Ракитич, Ювентус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь