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Малиновский: В Италии я могу прогрессировать

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Украинец считает, что сделал правильный шаг, покинув Бельгию.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Игрок сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский высказался по поводу своего перехода в Серию А.

“В Серии А очень высокий уровень. Со всеми командами тяжело играть, интенсивность хорошая. Это очень интересный чемпионат“.

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Считаю, переезжая из Бельгии в такой чемпионат, можно прогрессировать как футболист. Это был правильный шаг с моей стороны“, - рассказал Руслан Малиновский в эфире программы Футбол NEWS.

Напомним, Руслан Малиновский уже дебютировал в Серии А.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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