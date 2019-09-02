Мхитарян усилил команду Фонсеки

Полузащитник Арсенала год проведет в Италии.

Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян стал игроком Ромы, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Армянский футболист будет выступать за римлян год на правах аренды. Лондонцы получат за этот трансфер 3 миллиона евро.

Генрих будет выступать в команде под 77 номером.

“Выступление в таком клубе, как Рим - это отличная возможность, новая глава, которую можно открыть в моей карьере.

Я знаю, что это за клуб, и я уверен, что мы добьемся отличных результатов вместе“, - прокомментировал свой переход Мхитарян.

Генрих Мхитарян также известен своими выступлениями за Манчестер Юнайтед, Боруссию Дортмунд и донецкий Шахтер.

Ранее Рома арендовала экс-нападающего Днепра.