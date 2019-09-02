Мхитарян усилил команду Фонсеки
Полузащитник Арсенала Генрих Мхитарян стал игроком Ромы, сообщает пресс-служба итальянской команды.
Армянский футболист будет выступать за римлян год на правах аренды. Лондонцы получат за этот трансфер 3 миллиона евро.
⚡️ Benvenuto @HenrikhMkh ⚡️— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
I dettagli 📄 https://t.co/HaTRIzuQRe#ASRoma pic.twitter.com/XCybaoqYcB
Генрих будет выступать в команде под 77 номером.
“Выступление в таком клубе, как Рим - это отличная возможность, новая глава, которую можно открыть в моей карьере.
Я знаю, что это за клуб, и я уверен, что мы добьемся отличных результатов вместе“, - прокомментировал свой переход Мхитарян.
Генрих Мхитарян также известен своими выступлениями за Манчестер Юнайтед, Боруссию Дортмунд и донецкий Шахтер.
Ранее Рома арендовала экс-нападающего Днепра.
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