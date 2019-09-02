Рома арендовала экс-нападающего Днепра

Никола Калинич перебрался в Италию.

Рома арендовала нападающего Атлетико Николу Калинича до лета 2020 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Стоимость трансфера составила 2 миллиона евро. Римляне смогут выкупить Калинича за 9 миллионов евро.

В своей новой команде Никола будет выступать под 19-м номером.

Хорват уже успел прокомментировать свой трансфер:

“Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Рома имеет большую историю, и я очень счастлив находиться здесь“.

Ранее Калинич в Серии А, защищая цвета Милана и Фиорентины. Хорватский футболист известен своей игрой за украинский Днепр.