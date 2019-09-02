Рома арендовала экс-нападающего Днепра
Никола Калинич перебрался в Италию.
Рома арендовала нападающего Атлетико Николу Калинича до лета 2020 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
⚡️ Benvenuto @NikolaKalinic ⚡️— AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
I dettagli 📄 https://t.co/vXp4CDTSyj#ASRoma pic.twitter.com/GiELhdTUFV
Стоимость трансфера составила 2 миллиона евро. Римляне смогут выкупить Калинича за 9 миллионов евро.
В своей новой команде Никола будет выступать под 19-м номером.
Хорват уже успел прокомментировать свой трансфер:
“Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Рома имеет большую историю, и я очень счастлив находиться здесь“.
Ранее Калинич в Серии А, защищая цвета Милана и Фиорентины. Хорватский футболист известен своей игрой за украинский Днепр.
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