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Рома арендовала экс-нападающего Днепра

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Никола Калинич перебрался в Италию.
Никола Калинич
Никола Калинич
twitter.com/OfficialASRoma

Рома арендовала нападающего Атлетико Николу Калинича до лета 2020 года, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Стоимость трансфера составила 2 миллиона евро. Римляне смогут выкупить Калинича за 9 миллионов евро.

В своей новой команде Никола будет выступать под 19-м номером.

Хорват уже успел прокомментировать свой трансфер:

“Я горжусь тем, что стал частью этой команды. Рома имеет большую историю, и я очень счастлив находиться здесь“.

Ранее Калинич в Серии А, защищая цвета Милана и Фиорентины. Хорватский футболист известен своей игрой за украинский Днепр.

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Теги: футбол, Рома, Никола Калинич
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