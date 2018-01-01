Мхитарян отправился в Рим, чтобы оформить трансфер в Рому

Армянский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян прибыл в Рим. Об этом сообщает издание Pagine Romaniste.

Армянский полузащитник отправился в Италию, чтобы завершить переход в Рому. Ожидается, что "волки" арендуют футболиста на один сезон с возможностью выкупа.

Напомним, экс-игрок Шахтера перешел в Арсенал из МЮ в обмен на Алексиса Санчеса в январе 2018 года. Он сыграл в 58 матчах за "канониров" во всех турнирах, отметившись девятью голами.

Ранее сообщалось, что Рома нашла замену Тайсону, которого не захотел продавать Шахтер.