Мхитарян отправился в Рим, чтобы оформить трансфер в Рому
Армянский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян прибыл в Рим. Об этом сообщает издание Pagine Romaniste.
Армянский полузащитник отправился в Италию, чтобы завершить переход в Рому. Ожидается, что "волки" арендуют футболиста на один сезон с возможностью выкупа.
Напомним, экс-игрок Шахтера перешел в Арсенал из МЮ в обмен на Алексиса Санчеса в январе 2018 года. Он сыграл в 58 матчах за "канониров" во всех турнирах, отметившись девятью голами.
Ранее сообщалось, что Рома нашла замену Тайсону, которого не захотел продавать Шахтер.
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