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Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А

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Форвард Ювентуса отказался носить специальную нашивку на форме, которая символизирует награду лучшему игроку прошлого сезона Серии А.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду был признан лучшим игроком Серии А в сезоне-2018/19.

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Руководство чемпионата Италии подготовило специальные нашивки на форму, которые должны были носить лучшие игроки минувшего сезона. Однако, по информации Marca, Роналду отказался носить этот знак отличия.

Как сообщает источник, португалец не захотел ставить себя выше своих партнеров по Ювентусу. Отметим, что другие победители ежегодного MVP Awards Серии А уже были замечены на матчах со своими нашивками.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду оставит все свое имущество в наследство своей девушке.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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