Рома и Лацио расписали боевую ничью
Команды не выявили сильнейшего в римском дерби.
Матч второго тура чемпионата Италии между Лацио и Ромой завершился вничью 1:1. Встреча проходила в Риме на стадионе Олимпико.
Счет в матче ударом с пенальти открыл защитник гостей Александар Коларов. Во второй половине встречи Луис Альберто выровнял положение, забив гол на 58-й минуте.
Лацио — Рома 1:1
Голы: Луис Альберто, 59 — Коларов, 17 (с пенальти)
Лацио: Стракоша — Луис Фелипе (Баштуш, 40), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 78) — Корреа — Иммобиле.
Рома: Пау Лопес — Флоренци (Диавара, 88), Манчини, Фасио, Коларов — Кристанте, Пеллегрини — Ундер (Пасторе, 67), Дзаньоло (Сантон, 79), Клюйверт — Джеко.
Предупреждения: Луис Фелипе, Раду, Иммобиле, Ачерби — Дзаньоло, Флоренци, Сантон.
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