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Рома и Лацио расписали боевую ничью

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Команды не выявили сильнейшего в римском дерби.
Лацио - Рома 1:1
Лацио - Рома 1:1
Getty Images

Матч второго тура чемпионата Италии между Лацио и Ромой завершился вничью 1:1. Встреча проходила в Риме на стадионе Олимпико.

Счет в матче ударом с пенальти открыл защитник гостей Александар Коларов. Во второй половине встречи Луис Альберто выровнял положение, забив гол на 58-й минуте.

Лацио — Рома 1:1
Голы: Луис Альберто, 59 — Коларов, 17 (с пенальти)

Лацио: Стракоша — Луис Фелипе (Баштуш, 40), Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич (Пароло, 71), Лейва, Луис Альберто, Лулич (Хони, 78) — Корреа — Иммобиле.

Рома: Пау Лопес — Флоренци (Диавара, 88), Манчини, Фасио, Коларов — Кристанте, Пеллегрини — Ундер (Пасторе, 67), Дзаньоло (Сантон, 79), Клюйверт — Джеко.

Предупреждения: Луис Фелипе, Раду, Иммобиле, Ачерби — Дзаньоло, Флоренци, Сантон.

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Теги: Лацио, Рома, футбол, Италия, Серия А
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