Икарди может перейти в Валенсию

"Летучие мыши" планируют арендовать аргентинского форварда.

Нападающий Интера Мауро Икарди может продолжить карьеру в Валенсии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "летучие мыши" рассматривают вариант с арендой аргентинца с правом последующего выкупа.

В составе Валенсии Икарди может заменить нападающего Родриго Морено, на которого нацелился мадридский Атлетико.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 37 матчах за Интер, отметившись 17 голами и 5 ассистами. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до лета 2021 года.