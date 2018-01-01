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Икарди может перейти в Валенсию

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"Летучие мыши" планируют арендовать аргентинского форварда.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди может продолжить карьеру в Валенсии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "летучие мыши" рассматривают вариант с арендой аргентинца с правом последующего выкупа.

В составе Валенсии Икарди может заменить нападающего Родриго Морено, на которого нацелился мадридский Атлетико.

В минувшем сезоне форвард сыграл в 37 матчах за Интер, отметившись 17 голами и 5 ассистами. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до лета 2021 года.

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Теги: Мауро Икарди, футбол, Интер, Валенсия
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