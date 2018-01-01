Ювентус может заменить Кьеллини защитником Баварии

Руководство Юве заинтересовано в подписании опытного немца.

Защитник мюнхенской Баварии Жером Боатенг может стать игроком туринского Ювентуса. Об этом сообщает Bild.

"Боатенг не был замечен на тренировки Баварии в Мюнхене, так как он отправился в Турин, где пройдет медобследование перех переходом в Ювентус.

Немец будет призван заменить основного центрбека команды Джорджо Кьеллини, который выбыл на полгода из-за серьезной травмы", - сообщает источник.

Стоит отметить, что 30-летний защитник защищает цвета мюнхенцев с 2011-го года. Тогда он перебрался в Баварию из английского Манчестер Сити.

На счету защитника 28 матчей в минувшем розыгрыше Бундеслиги, в которых он сумел отличиться лишь 2 голевыми передачами.