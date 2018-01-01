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Рома нашла замену Тайсону, которого не захотел продавать Шахтер - СМИ

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Молодой полузащитник может продолжить карьеру в Серии А.
Матеус Витал
Матеус Витал
Getty Images

Рома продолжает поиски подходящего футболиста, который способен усилить атакующую линию

Как сообщает Calciomercato, руководство "волков" начало переговоры с Коринтиансом о трансфере 21-летнего бразильца Матеуса Витала.

Отмечается, что молодой полузащитник является альтернативой хавбеку Шахтера Тайсону, которого боссы донецкого клуба наотрез отказались продавать меньше чем за 30 миллионов евро.

Рома не готова платить такую сумму за Тайсона, поэтому начала рассматривать другие варианты, в число которых и вошел Витал.

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