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Лукаку значительно похудел после перехода в Интер

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Футболист явно сел на диету в Италии.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Новичок миланского Интера Ромелу Лкуаку после своего трансфера из МЮ похудел на 3 килограмма. Об этом сообщает Daily Mail.

"Бельгиец явно сел на диету, после перехода в Интер. Он исключил из своего питательного рациона жареную пищу, моцареллу, а также алкогольные напитки.

Сейчас нападающий предпочитает есть только овощи, фрукты и мясо лишь индейки или курицы", - сообщает источник.

Когда Ромелу выступал за английский Манчестер Юнайтед, руководство и тренерский штаб были недовольны лишним весом бельгийца.

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