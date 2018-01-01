Лукаку значительно похудел после перехода в Интер

Футболист явно сел на диету в Италии.

Новичок миланского Интера Ромелу Лкуаку после своего трансфера из МЮ похудел на 3 килограмма. Об этом сообщает Daily Mail.

"Бельгиец явно сел на диету, после перехода в Интер. Он исключил из своего питательного рациона жареную пищу, моцареллу, а также алкогольные напитки.

Сейчас нападающий предпочитает есть только овощи, фрукты и мясо лишь индейки или курицы", - сообщает источник.

Когда Ромелу выступал за английский Манчестер Юнайтед, руководство и тренерский штаб были недовольны лишним весом бельгийца.