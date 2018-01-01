Ювентус - Наполи: прогноз и ставки букмекеров на матч Серии А
Букмекеры определили фаворитов матча Ювентус – Наполи.
Ювентус 31 августа сыграет с Наполи в рамках второго тура чемпионата Италии. Матч состоится в Турине в 21:45 по киевскому времени.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне хозяев поля.
Так, компания bwin принимает ставки на победу Ювентуса с коэффициентом 1.83, а на неаполитанцев – 4.33. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3.40.
Их коллеги из William Hill такого же мнения – на триумф хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.95, а на победу Наполи – 4.20. Ничья оценивается в 3.30.
Напомним, в данный момент Ювентус занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 3 очка после стартового тура чемпионата. Наполи располагается на 3-й строчке с тремя баллами.
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