Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фонсека убедил президента Ромы приобрести Тайсона - СМИ

Комментариев: 0
Португальский специалист всерьез настроен пригласить бразильца в свою команду.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека встретился с руководством "волков" с целью обсудить потенциальный трансфер хавбека Шахтера Тайсона. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, португальскому специалисту, который ранее возглавлял "горняков", удалось убедить президента клуба Джеймса Палотту в целесообразности приобретения 31-летнего бразильца за сумму, которую требует Шахтер (30 миллионов евро).

Стало известно, что функционер готов пойти на уступки и усилить Рому именно Тайсоном, с которым Фонсека долгое время работал в Шахтере. Примечательно, что итальянский клуб может включить в сделку по бразильцу одного из своих футболистов - вратаря Робина Ольсена и полузащитника Максима Гоналона.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь