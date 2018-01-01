Санчес прибыл в Италию для прохождения медосмотра в Интере

Чилийский форвард должен присоединиться к "нерадзурри" на правах аренды.

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес прилетел в Милан для оформления перехода в Интер. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В аэропорту 31-летнего форварда встречала небольшая группа фанатов "нерадзурри".

По информации источника, чилиец пройдет медосмотр на базе Интера, после чего подпишет контракт с итальяским клубом.

Сообщается, что "нерадзурри" заплатят за годичную аренду Санчеса около 4,5 млн евро с правом последующего выкупа за 15 млн евро.

Ранее главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу Санчеса.