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Санчес прибыл в Италию для прохождения медосмотра в Интере

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Чилийский форвард должен присоединиться к "нерадзурри" на правах аренды.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес прилетел в Милан для оформления перехода в Интер. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В аэропорту 31-летнего форварда встречала небольшая группа фанатов "нерадзурри".

По информации источника, чилиец пройдет медосмотр на базе Интера, после чего подпишет контракт с итальяским клубом. 

Сообщается, что "нерадзурри" заплатят за годичную аренду Санчеса около 4,5 млн евро с правом последующего выкупа за 15 млн евро.

Ранее главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер подтвердил, что клуб ведет переговоры по трансферу Санчеса.

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Теги: Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед, Интер (Милан), Италия
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