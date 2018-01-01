Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Агент предложил Коноплянку Роме

Комментариев: 0
Украинский футболист может переехать в столицу Италии.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Агент вингера Шальке Евгения Коноплянки предложил приобрести футболиста итальянской Роме, сообщает AS Roma live.

Украинца могут рассмотреть в качестве замены аргентинского полузащитника Диего Перотти. 

Трансфертная стоимость полузащитника оценивается в 4 млн евро. 

Напомним, что в летнее межсезонье возникало множество слухов о смене клубной прописки Евгения Коноплянки, который не является основным игроком в Гельзенкирхене. Ранее сообщалось, что услугами Коноплянки интересуется еще один итальянский клуб - Сампдория.

Поделись:
Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Рома, Сампдория
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь