Агент предложил Коноплянку Роме

Украинский футболист может переехать в столицу Италии.

Агент вингера Шальке Евгения Коноплянки предложил приобрести футболиста итальянской Роме, сообщает AS Roma live.

Украинца могут рассмотреть в качестве замены аргентинского полузащитника Диего Перотти.

Трансфертная стоимость полузащитника оценивается в 4 млн евро.

Напомним, что в летнее межсезонье возникало множество слухов о смене клубной прописки Евгения Коноплянки, который не является основным игроком в Гельзенкирхене. Ранее сообщалось, что услугами Коноплянки интересуется еще один итальянский клуб - Сампдория.