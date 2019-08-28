Сампдория интересуется Коноплянкой - СМИ

Украинский футболист может перебраться в Серию А.

Итальянская Сампдория интересуется услугами хавбека Шальке Евгения Коноплянки, сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник утверждает, что президент клуба Массимо Ферреро лично контактировал с украинцем, чтобы обсудить финансовые детали сделки и возможный трансфер этим летом.

Отмечается, что главной преградой к переезду Евгения в итальянскую Серию А является высокий оклад футболиста.

В минувшем сезоне Коноплянка провел 13 матчей за Шальке в чемпионате Германии, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

Имя Коноплянки также связывали с Бешикташем, но ранее стало известно, что его трансфер в турецкую команду находится под угрозой срыва.