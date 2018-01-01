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Цыганык: В случае ухода Шика, Рома подпишет Яремчука

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Украинец серьезно заинтересовал боссов римлян.
Роман Яремчук / ФК Гент
Роман Яремчук / ФК Гент
Гент

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук серьезно заинтересовал римскую Рому. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык в Youtube программе Цыганык Live.

"Рома собирается продавать одного из своих форвардов Патрика Шика в Лейпциг. Если трансфер состоится, то Яремчук перейдет в римский клуб.

Также, руководство римлян интересуется Николой Калиничем из мадридского Атлетико, но у него слишком высокая зарплата", - сказал Цыганык.

Роман Яремчук отлично начал сезон за Гент. В 8 матчах за бельгийский клуб форвард забил 6 голов и отдал 1 голевой пас.

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Теги: Роман Яремчук, Рома, Гент
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