Интер - Лечче 4:0 видео голов и обзор матча Серии А

Миланский клуб разгромил новичка чемпионата Италии.

Интер - Лечче: видео голов Getty Images

В рамках заключительного поединка первого тура чемпионата Италии миланский Интер на Сан Сиро принимал Лечче.

Хозяева разгромили гостевую команду, забив четыре безответных мяча. Дебютным голом за Интер отличился новичок команды Ромелу Лукаку.

Отметим, что украинский футболист Евгений Шахов остался в запасе в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер - Лечче:

Интер - Лечче 4:0

Голы: Брозович, 21, Сенси, 24, Лукаку, 60, Кандрева, 84.

Интер: Ханданович - Д'Амброзио, Раноккья, Шкриньяр, Асамоа - Весино (Барелла, 66), Брозович, Сенси (Гальярдини, 72) - Кандрева, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

Лечче: Габриэль - Рисполи (Бензар, 72), Россеттини, Лусиони, Кальдерони - Петриччьоне (Манкозу, 61), Такцидис - Майер, Фалко, ла Мантия (Фариас, 61) - Лападула.

Предупреждения: Мартинес - Петриччьоне, Лападула.

Удаление: Фариас, 76 (грубая игра).