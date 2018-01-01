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Гасперини: Малиновский может играть намного лучше

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Наставник Аталанты оценил первый матч украинца в чемпионате Италии.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют Руслана Малиновского в Серии А. 

"Малиновский? Он должен больше включаться в игру в центре поля. Я думаю, что Руслан может играть гораздо лучше", -приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

Украинский хавбек вышел на замену в матче 1-го тура Серии А [[link_local link_article_id="1066325"]]со СПАЛом (3:3)[[/link_local]], однако результативными действиями не отметился.

Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту из Генка этим летом.

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Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Италия, Руслан Малиновский
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