Гасперини: Малиновский может играть намного лучше

Наставник Аталанты оценил первый матч украинца в чемпионате Италии.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал дебют Руслана Малиновского в Серии А.

"Малиновский? Он должен больше включаться в игру в центре поля. Я думаю, что Руслан может играть гораздо лучше", -приводит слова Гасперини Calcio Atalanta.

Украинский хавбек вышел на замену в матче 1-го тура Серии А [[link_local link_article_id="1066325"]]со СПАЛом (3:3)[[/link_local]], однако результативными действиями не отметился.

Напомним, что Руслан перебрался в Аталанту из Генка этим летом.