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Фонсека: Я никогда не буду готовиться к игре, концентрируясь на защите

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Наставник Ромы прокомментировал свой дебют в чемпионате Италии.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
twitter.com/officialasroma

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал матч первого тура чемпионата Италии против Дженоа.

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"Команда пропускает голы, но в этом виноваты не только защитники. Важно было выигрывать отскоки, но мы не особо в этом преуспели. Мы хорошо и сильно стартовали, но после первого пропущенного гола нам стало сложно справляться с атаками Дженоа.

Мы стали гораздо лучше играть во второй половине встречи, но пропустили очень неожиданный гол. Нам еще есть, над чем работать. Конечно, мы изучаем соперников, но я больше думаю об игре своих подопечных.

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Я никогда не буду готовиться к игре, концентрируясь на защите. Я хочу построить команду, которая будет доминировать на поле и уверенно брать инициативу в свои руки", - приводит слова Фонсеки Football Italia.

Отметим, что в следующий уикенд Роме предстоит провести встречу с Лацио в римском дерби.

Напомним, Рома сыграла вничью с Дженоа (3:3) в дебютном матче Паулу Фонсеки в Серии А на посту главного тренера "волков".

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Теги: Паулу Фонсека, Рома, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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