Жена Икарди рассказала, что аргентинец отклонил все предложения ради Интера

По словам Ванды, ее муж отказался от невероятно выгодных предложений, которые принял бы любой другой футболист.

Ванда Нара, жена и агент Интера Мауро Икарди, сообщила, что ее супруг собирается продолжить выступать в миланском клубе, хотя в его услугах не заинтересован главный тренер команды Антонио Конте.

"Правда в том, что Мауро отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в Интере. Еще в начале лета было известно, какой выбор он сделал. Он останется в Интере, он так решил, и его не переубедят даже тысячи предложений.

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Он не верит, что его карьера в Интере завершена. Знаю, что он сказал, когда открылось трансферное окно, и он был верен своим словам. У него были предложения, которые ни один игрок в мире не отклонил бы, но он сказал "нет" ради Интера.

Думаю, что Конте является хорошим тренером, и я рассчитываю, что он выпустит Икарди на поле. Я ничего ни от кого не жду. Это выбор клуба, и они платят ему зарплату", - приводит слова Нары Football Italia.

Ранее сообщалось, что новичок Интера Ромелу Лукаку отобрал у Мауро Икарди игровой номер. Позже миланский клуб заявил Мауро на сезон-2019/20 под новым номером.