Подопечные Фонсеки сыграли вничью в дебютном матче главного тренера в Серии А

Рома упустила победу в матче первого тура чемпионата Италии.

В матче 1-го тура Серии А римская Рома на своем поле принимала Дженоа.

"Волки" трижды по ходу встречи выходили вперед, однако гости каждый раз отыгрывались и сумели завершить поединок со счетом 3:3.

Отметим, что эта игра стала дебютной для главного тренера Ромы Паулу Фонсеки в чемпионате Италии.

Рома - Дженоа 3:3

Голы: Ундер, 6, Джеко, 30, Коларов, 49 - Пинамонти, 16, Кришито, 43 (с пенальти), Куаме, 70

Рома: Лопес, Фасио, Флоренци (Дзаппакоста, 78), Коларов, Жезус (Манчини, 66), Ундер, Дзаньоло, Пеллегрини, Кристанте, Клюйверт (Пасторе, 74), Джеко

Дженоа: Раду, Кришито, Ромеро, Сапата, Гильоне, Радованович, Шене, Лерагер, Баррека (Эль-Ямик, 74), Пинамонти (Пандев, 86), Куаме (Санабрия, 90)

Предупреждения: Флоренци, Жезус, Ромеро, Пеллегрини.