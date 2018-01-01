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Малиновский дебютировал за Аталанту в Серии А

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Команда украинца сумела вырвать победу после выхода украинца на поле.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
twitter.com/Atalanta_BC

Украинский полузащитник Руслан Малиновский дебютировал в составе Аталанты в рамках Серии А.

В первом туре чемпионата Италии Аталанта в гостях играла против СПАЛа. Украинец начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 53-й минуте встречи, когда его команда проигрывала со счетом 2:0.

Помимо Малиновского главный тренер Аталанты выпустил на поле Муриэля, который отличился дублем и помог команде выиграть поединок со счетом 2:3.

СПАЛ - Аталанта 2:3
Голы: Ди Фраченско, 6, Петанья, 26 - Госенс, 34, Муриэль, 70, 76

СПАЛ: Бериша, Чонек, Фелипе, Викари, Игор Жулио (Флоккари, 78), Миссироли, Д'Алессандро (Томович, 71), Куртич, Валоти (Мурджа, 65), Ди Франческо, Петанья

Аталанта: Голлини, Хатебур, Масьелло (Муриэль, 55), Гимшити, Госенс, Гомес, де Рон, Пашалич, Фройлер (Малиновский, 54), Паломино, Сапата (Толои, 81)

Предупреждения: де Рон, Валоти.

Напомним, украинец Руслан Малиновский перебрался из Генка в Аталанту этим летом.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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