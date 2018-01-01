Ювентус обыграл Парму в стартовом матче нового сезона Серии А

Туринцы победили благодаря голу Кьеллини.

Туринский Ювентус одержал победу над Пармой в матче первого тура итальянской Серии А. Встреча прошла на стадионе Эннио Тардини и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол забил защитник Джорджио Кьеллини.

Отметим, что в первом тайме форвард "бьянконери" Криштиану Роналду мог увеличить преимущество гостей, но его мяч отменили после просмотра VAR.

Парма – Ювентус 0:1

Гол: Кьеллини, 21

Парма: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лорини, Гальоло, Бругман (Грасси, 77), Барилла (Карамо, 85), Кулусевски (Силигарди, 57), Эрнани, Жервиньо, Инглезе

Ювентус: Щесны, Алекс Сандро, Бонуччи, Де Шильо, Кьеллини, Хедира (Рабио, 63), Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Куадрадо, 71), Роналду, Игуаин (Бернардески, 83)

Предупреждения: Кулусевски, Эрнани, Хедира, Бернардески, Пьянич.