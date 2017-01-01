Яремчук может стать игроком Ромы
Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук в скором времени может пополнить состав римской Ромы.
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Как сообщает Sportitalia, игрок сборной Украины в шаге от переезда в Италию. Отметим, что нападающий уверенно стартовал в чемпионате Бельгии и квалификации Еврокубков, забив 6 голов в 7-ми матчах.
Кроме того, Яремчук отметился ассистом в недавнем матче против Риеки в плей-офф Лиги Европы.
⚠️| ULTIM’ORA— Sportitalia (@tvdellosport) 23 августа 2019 г.
La #Roma è vicina all’acquisto di Roman #Yaremchuk ⚽️
➡ L’attaccante classe 1995 è attualmente in forza al #Gent #Sportitaliamercato 💰 pic.twitter.com/UXDGFePar0
Напомним, Яремчук в 2017-м году подписал контракт с Гентом. Бельгийцы заплатили Динамо за футболиста 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что форвард Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов другого римского клуба - Лацио.
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