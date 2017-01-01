Яремчук может стать игроком Ромы

Украинский нападающий отлично проявил себя на старте нового сезона.

Нападающий бельгийского Гента Роман Яремчук в скором времени может пополнить состав римской Ромы.

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Как сообщает Sportitalia, игрок сборной Украины в шаге от переезда в Италию. Отметим, что нападающий уверенно стартовал в чемпионате Бельгии и квалификации Еврокубков, забив 6 голов в 7-ми матчах.

Кроме того, Яремчук отметился ассистом в недавнем матче против Риеки в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, Яремчук в 2017-м году подписал контракт с Гентом. Бельгийцы заплатили Динамо за футболиста 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что форвард Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов другого римского клуба - Лацио.