Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интер заявил Икарди на следующий сезон

Комментариев: 0
Экс-капитан миланского клуба получил новый игровой номер.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Миланский Интер опубликовал заявку на новый сезон-2019/20, в которой оказался бывший капитан команды Мауро Икарди.

Читай также: Икарди согласовал контракт с Ювентусом

Несмотря на все слухи о переходе аргентинца в другую команду в летнее трансферное окно, на данный момент Мауро присутствует в заявке клуба.

Отметим, что Икарди получил новый номер - 7-й, так как его прошлый номер достался новичку команды Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди показал будущую квартиру в Милане.

Поделись:
Теги: Мауро Икарди, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, заявка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь