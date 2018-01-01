Интер заявил Икарди на следующий сезон

Экс-капитан миланского клуба получил новый игровой номер.

Миланский Интер опубликовал заявку на новый сезон-2019/20, в которой оказался бывший капитан команды Мауро Икарди.

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Несмотря на все слухи о переходе аргентинца в другую команду в летнее трансферное окно, на данный момент Мауро присутствует в заявке клуба.

Отметим, что Икарди получил новый номер - 7-й, так как его прошлый номер достался новичку команды Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что Мауро Икарди показал будущую квартиру в Милане.