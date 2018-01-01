Фонсека намерен пригласить в Рому экс-форварда Днепра - СМИ

Римский клуб находится в поисках усиления атакующей линии.

Итальянская Рома не закончила работу на трансферном рынке и продолжает поиски нападающего, способного усилить команду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, боссы "волков" переключили свое внимание на форварда Атлетико Николу Калинича, который известен в Украине по выступлениям за Днепр.

Стоит отметить, что Рома хочет взять 31-летнего хорвата в аренду, сроком на один год и последующим правом выкупа. Несмотря на заинтересованность итальянцев в Калиниче, переговоров с "матрасниками" они пока не вели.