Наполи объявил о трансфере Лосано

Мексиканец продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано перешел в Наполи. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Мексиканский футболист подписал с партенопейцами контракт на пять лет. Ранее СМИ сообщали, что Наполи заплатил за Лосано 42 миллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Голландии Лосано забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах.