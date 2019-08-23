Наполи объявил о трансфере Лосано
Мексиканец продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано перешел в Наполи. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Мексиканский футболист подписал с партенопейцами контракт на пять лет. Ранее СМИ сообщали, что Наполи заплатил за Лосано 42 миллиона евро.
Benvenuto @HirvingLozano70! 🇲🇽— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 23, 2019
Il comunicato 👉 https://t.co/Ch0SbpDYOg
💙 #ForzaNapoliSempre #weareallbrothers #onecityoneclubonepassion pic.twitter.com/JGuUswnFtO
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Голландии Лосано забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах.
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