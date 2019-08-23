Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Наполи объявил о трансфере Лосано

Комментариев: 0
Мексиканец продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Ирвинг Лосано
Ирвинг Лосано
Getty Images

Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано перешел в Наполи. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Мексиканский футболист подписал с партенопейцами контракт на пять лет. Ранее СМИ сообщали, что Наполи заплатил за Лосано 42 миллиона евро.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Голландии Лосано забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 30 матчах.

Поделись:
Теги: Ирвинг Лосано, Наполи, ПСВ, Италия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь