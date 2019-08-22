Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рибери: Перешел в Фиорентину не для того, чтобы соперничать с Роналду

Комментариев: 0
Опытный хавбек следующий сезон проведет в Серии А.
Франк Рибери
Франк Рибери
Getty Images

Новоиспеченный игрок Фиорентины Франк Рибери прокомментировал свое решение продолжить карьеру в чемпионате Италии, а также рассказал, почему не принял предложения из лиг, которые не входят в пятерку лучших.

"Я выбрал Серию А, поскольку эта лига переполнена отличными командами. Однако я стал игроком Фиорентины, чтобы помочь этому клубу в достижении вершин, а не для того, чтобы соперничать с Роналду.

Футбол – моя жизнь. Я очень люблю этот вид спорта. Именно поэтому я принял решение остаться в Европе и не принимал предложения других клубов. Я хотел бы играть до 40 лет, как Франческо Тотти. Этот человек - настоящий чемпион, которого я очень уважаю", - приводит слова Рибери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zolotop    22.08.2019, 21:51
Оценка:  0
zolotop
При чем тут эти двое? Тотти выступал за один клуб всю карьеру, а про соперничество с Роналду и говорить смешно...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь