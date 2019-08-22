Рибери: Перешел в Фиорентину не для того, чтобы соперничать с Роналду

Опытный хавбек следующий сезон проведет в Серии А.

Новоиспеченный игрок Фиорентины Франк Рибери прокомментировал свое решение продолжить карьеру в чемпионате Италии, а также рассказал, почему не принял предложения из лиг, которые не входят в пятерку лучших.

"Я выбрал Серию А, поскольку эта лига переполнена отличными командами. Однако я стал игроком Фиорентины, чтобы помочь этому клубу в достижении вершин, а не для того, чтобы соперничать с Роналду.

Футбол – моя жизнь. Я очень люблю этот вид спорта. Именно поэтому я принял решение остаться в Европе и не принимал предложения других клубов. Я хотел бы играть до 40 лет, как Франческо Тотти. Этот человек - настоящий чемпион, которого я очень уважаю", - приводит слова Рибери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.