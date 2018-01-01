Икарди показал свою будущую шикарную квартиру

Нападающий Интера Мауро Икарди, похоже, не собирается уходить из команды.

Нападающий Интера Мауро Икарди намекнул, что намерен остаться в своем нынешнем клубе. На своей странице в Instagram футболист опубликовал несколько фотографий из своей строящейся квартиры в Милане.

"Мой новый дом скоро появиться", - подписал фото Икарди и показал вид из окна будущей квартиры, а также другие фото на стройке.

Этим летом многие СМИ не раз сообщали о возможном уходе 26-летнего аргентинца, да и сам Интер не прочь избавиться от игрока, но он больше склонен остаться.