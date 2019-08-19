Невеста Роналду показала роскошные формы в нижнем белье

Девушка стала героиней рекламного ролика бренда нижнего белья.

Джорджина Родригес, невеста лидера Ювентуса Криштиану Роналду, весной этого года стала лицом модного женского бренда Yamamay.

Читай также: Возлюбленная Роналду стала героиней оригинального рекламного ролика

В рамках сотрудничества с компанией девушка приняла участие в съемках рекламного ролика нижнего белья. На видео, опубликованном в Instagram, Джорджина продемонстрировала свою великолепную фигуру и танцевальные способности.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес вновь спровоцировала слухи о своей беременности.