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Невеста Роналду показала роскошные формы в нижнем белье

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Девушка стала героиней рекламного ролика бренда нижнего белья.
Джорджина Родригес
Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio/

Джорджина Родригес, невеста лидера Ювентуса Криштиану Роналду, весной этого года стала лицом модного женского бренда Yamamay.

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В рамках сотрудничества с компанией девушка приняла участие в съемках рекламного ролика нижнего белья. На видео, опубликованном в Instagram, Джорджина продемонстрировала свою великолепную фигуру и танцевальные способности.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес вновь спровоцировала слухи о своей беременности.

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Теги: Джорджина Родригес, футбол, вне игры, видео, реклама, нижнее белье
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