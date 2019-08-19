Невеста Роналду показала роскошные формы в нижнем белье
Девушка стала героиней рекламного ролика бренда нижнего белья.
Джорджина Родригес, невеста лидера Ювентуса Криштиану Роналду, весной этого года стала лицом модного женского бренда Yamamay.
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В рамках сотрудничества с компанией девушка приняла участие в съемках рекламного ролика нижнего белья. На видео, опубликованном в Instagram, Джорджина продемонстрировала свою великолепную фигуру и танцевальные способности.
Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес вновь спровоцировала слухи о своей беременности.
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