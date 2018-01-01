Рибери рассказал, кто ему посоветовал стать игроком Фиорентины

Француз уже прибыл в расположение "фиалок", чтобы пройти медицинское обследование.

Легендарный полузащитник Франк Рибери в скором времени станет игроком Фиорентины.

Сейчас француз находится в расположении “фиалок“, где должен пройти медобследование и подписать контракт. По словам Рибери, ему посоветовал выбрать этот клуб итальянский футболист Лука Тони.

“Я вел переговоры с Фиорентиной всю прошлую неделю. Также разговаривал с Лукой Тони, он сказал мне, что Фиорентина - это прекрасный клуб, который находится в красивом городе. Я счастлив находиться здесь и разговаривать на итальянском“, - цитирует Рибери сайт Джанлуки Ди Марцио.

Ожидается, что француз поставит подпись под двухлетним контрактом с Фиорентиной. Презентация полузащитника состоится в четверг.

Ранее сообщалось, что Франк Рибери может остаться в Бундеслиге.