Рибери продолжит карьеру в Серии А
Именитый французский футболист договорился с Фиорентиной.
Легендарный экс-полузащитник Баварии Франк Рибери продолжит карьеру в чемпионате Италии.
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Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, француз согласовал условия личного контракта с Фиорентиной.
Сегодня, 21-го августа, Рибери прибудет во Флоренцию, чтобы поставить подпись под соглашением.
Зарплата Франка в Фиорентине составит 4 миллиона евро. Кроме того, контракт предусматривает различные бонусы.
Напомним, Рибери по окончанию сезона-2018/19 покинул Баварию на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что Франк Рибери может остаться в Бундеслиге.
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