Именитый французский футболист договорился с Фиорентиной.

Легендарный экс-полузащитник Баварии Франк Рибери продолжит карьеру в чемпионате Италии.

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Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, француз согласовал условия личного контракта с Фиорентиной.

Сегодня, 21-го августа, Рибери прибудет во Флоренцию, чтобы поставить подпись под соглашением.

Зарплата Франка в Фиорентине составит 4 миллиона евро. Кроме того, контракт предусматривает различные бонусы.

Напомним, Рибери по окончанию сезона-2018/19 покинул Баварию на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Франк Рибери может остаться в Бундеслиге.