Роналду: Может быть, я закончу карьеру в следующем году

Португалец рассказал о том, когда может завершить профессиональную карьеру.

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

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“Могу сказать, что я сейчас не думаю об этом. Может быть, я закончу карьеру в следующем году. Или же буду играть до 40 или 41 года. Я еще не знаю. Я всегда говорил, что нужно наслаждаться моментом. Именно это я сейчас и делаю“, - приводит слова Роналду TVI.

Также португалец прокомментировал свои многочисленные рекорды.

“Есть ли футболисты, у которых рекордов больше, чем у меня? Сомневаюсь в этом“, - отметил португалец.

Отметим, что за свою карьеру 34-летний португалец выиграл 29 трофеев. Среди личных наград - пять Золотых мячей и четыре Золотых бутсы.

Ранее Криштиану Роналду признался, что хочет вписать свое имя в историю, а также рассказал, чем он отличается от Лионеля Месси.