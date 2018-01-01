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У Сарри выявлена пневмония

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Наставник пройдет специальный курс терапии.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не сможет некоторое время руководить командой из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба “бьянконери“.

Специалист прибыл в расположение клуба несколько дней назад, однако из-за болезни не руководил последними тренировками команды. Вместо этого он лишь координировал работу тренерского штаба.

Сарри прошел дополнительный медосмотр, по результатам которого у него диагностировали пневмонию. Итальянскому тренеру уже назначено лечение - он должен пройти специальный курс терапии.

Пока не сообщается, когда 60-летний специалист сможет вернуться к руководству командой.

Отметим, что первый матч предстоящего сезона “бьянконери“ проведут 24 августа. Ювентус сыграет на выезде с Пармой в рамках чемпионата Италии.

Ранее Сарри рассказал о трансферных планах “бьянконери“ в летнее межсезонье 

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Теги: Маурицио Сарри, Италия, Серия А
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