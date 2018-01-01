Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Балотелли перебрался в Брешию

Комментариев: 0
Прошлый сезон Марио начинал в составе Ниццы, а зимой перебрался в Марсель.
Марио Балотелли / Getty Images
Марио Балотелли / Getty Images

Скандальный форвард Марио Балотелли перебрался в Брешию, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

29-летний нападающий подписал контрактное соглашение на 3 года.

Напомним, ранее футболист хотел перейти в бразильский Фламенго, однако трансфер не состоялся, так как клуб не смог удовлетворить финансовые аппетиты итальянца.

По различным данным, заработная плата игрока составляет около трех млн евро с учетом бонусов.

В прошедшем сезоне Марио играл во Франции - сначала за Ниццу, а зимой перешел в Марсель.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь