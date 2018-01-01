Прошлый сезон Марио начинал в составе Ниццы, а зимой перебрался в Марсель.

Скандальный форвард Марио Балотелли перебрался в Брешию, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

29-летний нападающий подписал контрактное соглашение на 3 года.

Напомним, ранее футболист хотел перейти в бразильский Фламенго, однако трансфер не состоялся, так как клуб не смог удовлетворить финансовые аппетиты итальянца.

По различным данным, заработная плата игрока составляет около трех млн евро с учетом бонусов.

В прошедшем сезоне Марио играл во Франции - сначала за Ниццу, а зимой перешел в Марсель.