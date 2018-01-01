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Роналду из-за травмы пропустит ближайший матч Ювентуса

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У футболиста было обнаружено повреждение мышцы на левой ноге.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил травму, из-за которой не сможет сыграть в ближайшем товарищеском матче своей команды.

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“Роналду испытывает серьезный дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

Форвард не сможет помочь команде в следующем поединке“, - гласит заявление туринского клуба в Twitter.

Ранее Криштиану Роналду рассказал о том, что мотивирует его играть в футбол в 34 года, а также назвал главное отличие от лидера Барселоны Лионеля Месси.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, травма
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