Роналду из-за травмы пропустит ближайший матч Ювентуса

У футболиста было обнаружено повреждение мышцы на левой ноге.

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил травму, из-за которой не сможет сыграть в ближайшем товарищеском матче своей команды.

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“Роналду испытывает серьезный дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшее время будет работать по индивидуальной программе.

Форвард не сможет помочь команде в следующем поединке“, - гласит заявление туринского клуба в Twitter.

.@Cristiano Ronaldo sarà presente oggi a #VillarPerosa, ma non parteciperà alla partitella a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà attività differenziata. pic.twitter.com/eGp2rv6DOa — JuventusFC (@juventusfc) 14 августа 2019 г.

Ранее Криштиану Роналду рассказал о том, что мотивирует его играть в футбол в 34 года, а также назвал главное отличие от лидера Барселоны Лионеля Месси.