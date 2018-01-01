Икарди согласовал контракт с Ювентусом

Экс-капитан Интера в скором времени может перейти в стан действующего чемпиона Италии.

Нападающий Интера Мауро Икарди в ближайшее время может стать игроком Ювентуса. Аргентинец уже отказался от предложений Наполи, Ромы и Монако, чтобы перейти в стан "старой сеньоры".

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Как сообщает известный журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей страничке в Twitter, аргентинский футболист уже согласовал с туринским клубом условия личного контракта.

По информации источника, Икарди подпишет 5-летнее соглашение с окладом в размере 8 миллионов евро в год.

Отметим, что Интер недавно подписал форварда МЮ Ромелу Лукаку, которому даже отдал номер Мауро Икарди.