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Икарди согласовал контракт с Ювентусом

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Экс-капитан Интера в скором времени может перейти в стан действующего чемпиона Италии.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Нападающий Интера Мауро Икарди в ближайшее время может стать игроком Ювентуса. Аргентинец уже отказался от предложений Наполи, Ромы и Монако, чтобы перейти в стан "старой сеньоры".

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Как сообщает известный журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей страничке в Twitter, аргентинский футболист уже согласовал с туринским клубом условия личного контракта.

По информации источника, Икарди подпишет 5-летнее соглашение с окладом в размере 8 миллионов евро в год.

Отметим, что Интер недавно подписал форварда МЮ Ромелу Лукаку, которому даже отдал номер Мауро Икарди.

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Теги: Мауро Икарди, Интер, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, трансфер
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