Лидер Ювентуса рассказал о том, что мотивирует его продолжать играть.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду зимой отметил свое 34-летие. Португалец пока не планирует завершать карьеру, а его мотивация - желание вписать свое имя в историю.

"Прежде всего, я пытаюсь побеждать и завоевывать трофеи со своей командой. Победа в турнирах поможет мне получить индивидуальные награды. Это - твоя работа, твоя повседневная жизнь.

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Каждый день ты просыпаешься с мыслью, что тебе нужно тренироваться для того, чтобы достичь чего-то, а не ради денег. Я больше не нуждаюсь в деньгах, я хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать еще больше", - цитирует Роналду Goal со ссылкой на DAZN.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду попал в список претендентов на звание лучшего футболиста ФИФА. Кроме того, португалец претендует на награду лучшему форварду Лиги чемпионов.