Сарри: Ювентус вынужден продать шесть футболистов

Наставник туринцев не исключил, что Дибала продолжит карьеру в другом клубе.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о трансферных планах "бьянконери" в летнее межсезонье.

Итальянский специалист сообщил, что туринский клуб вынужден будет продать шесть футболистов до конца трансферного окна, а также не исключил уход аргентинского нападающего Пауло Дибалы.

"Дибала пока провел всего две тренировки, поэтому я не могу его оценивать. Могу сказать, что он сейчас не в лучшей форме. Это влияет на то, что он может предложить на своей позиции ложной девятки. У него есть необходимые для этой роли качества, но нужно подумать, как именно при таком решении мы будем действовать.

Я могу говорить о Дибале сколько угодно, но у рынка свои правила и здесь мало что зависит от моего мнения. Нам нужно расстаться с шестью футболистами. Я бы хотел удержать их, но у нас всего один свой воспитанник, поэтому в Лигу чемпионов мы заявим всего 22 игрока и три вратаря.

Из-за этого нам нужно принимать решения, которые не хочется. Концовка трансферного окна для нас будет тяжелой. Есть вероятность, что мы отпустим игроков очень высокого уровня", - приводит слова Сарри Football Italia.

В минувшем сезоне Дибала сыграл 41 матч за Ювентус во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, Пауло Дибила этим летом был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, однако позже аргентинец наотрез отказался переходить в стан "красных дьяволов".