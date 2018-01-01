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Фонсека поделился трансферными целями Ромы

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Римский клуб намерен приобрести центрального защитника.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о трансферных целях "волков" в летнее межсезонье. По словам португальского специалиста, римский клуб намерен осуществить трансфер центрального защитника.

Что касается возможного перехода форварда Интера Мауро Икарди, которого в последнее время связывают с Ромой, Фонсека ничего конкретного не сказал.

"Джеко по-прежнему является нашим игроком. Я полностью на него рассчитываю и не отвлекаюсь на трансферные слухи.

Икарди является отличным футболистом, но об игроках из других клубов я не говорю.

В данный момент мы работаем над срочным приобретением еще одного центрального защитника, поскольку у нас их всего три", – приводит слова Фонсеки Sky Sport Italia.

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