Лунин может стать голкипером Милана
Итальянский клуб рассматривает талантливого украинца в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме.
Итальянский Милан раздумывает над трансфером голкипера Реала Андрея Лунина.
Читай также: Лунин может провести следующий сезон в составе новичка Ла Лиги
По информации MilanNews, “россонери“ изучают варианты для замены своего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который в ближайшее время может стать игроком ПСЖ. Одним из основных кандидатов является украинский футболист.
Помимо Лунина руководство Милана рассматривает кандидатуры Кейлора Наваса из Реала и кипера Ювентуса Маттиа Перина.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.
Полная версия правил