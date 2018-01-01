Лунин может стать голкипером Милана

Итальянский клуб рассматривает талантливого украинца в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме.

Итальянский Милан раздумывает над трансфером голкипера Реала Андрея Лунина.

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По информации MilanNews, “россонери“ изучают варианты для замены своего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который в ближайшее время может стать игроком ПСЖ. Одним из основных кандидатов является украинский футболист.

Помимо Лунина руководство Милана рассматривает кандидатуры Кейлора Наваса из Реала и кипера Ювентуса Маттиа Перина.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.