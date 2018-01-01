Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин может стать голкипером Милана

Комментариев: 0
Итальянский клуб рассматривает талантливого украинца в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Итальянский Милан раздумывает над трансфером голкипера Реала Андрея Лунина.

Читай также: Лунин может провести следующий сезон в составе новичка Ла Лиги

По информации MilanNews, “россонери“ изучают варианты для замены своего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который в ближайшее время может стать игроком ПСЖ. Одним из основных кандидатов является украинский футболист.

Помимо Лунина руководство Милана рассматривает кандидатуры Кейлора Наваса из Реала и кипера Ювентуса Маттиа Перина.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин попал в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, Реал, трансфер, Милан, Джанлуиджи Доннарумма, чемпионат Италии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь