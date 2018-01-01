Лукаку попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в чемпионате Италии
Накануне нападающий Ромелу Лукаку перешел в миланский Интер из Манчестер Юнайтед.
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Как сообщает известный журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter, бельгиец стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в Италии. Зарплата Лукаку составит 7 миллионов евро в год - столько же получает Паулу Дибала в Ювентусе.
Самые большие оклады в Серии А получают именно игроки "старой сеньоры" - нападающий Криштиану Роналду (31 миллион), центрбеки Майттес Де Лигт (10 миллионов) и Адриен Рабьо (9 миллионов), а также форвард Гонсало Игуаин (8,5 миллионов).
Lukaku con 7m€ è il sesto più pagato in Italia, primo dell’Inter in top10— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 8 серпня 2019 р.
Top10 più pagati Serie A
1. Cristiano 31m€
2. De Ligt 10
3. Rabiot 9
4. Higuain 8.5
5. Dybala 7
6. Lukaku 7
7. Ramsey 6.9
8. Pjanic 6.5
9. Donnarumma 6
10. Douglas Costa 6
10. Khedira 6
10. Koulibaly 6
Ранее сообщалось, что защитник Диего Годин стал игроком миланского Интера.
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