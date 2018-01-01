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Лукаку попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в чемпионате Италии

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Бельгийский форвард стал игроком миланского Интера.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Накануне нападающий Ромелу Лукаку перешел в миланский Интер из Манчестер Юнайтед.

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Как сообщает известный журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter, бельгиец стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в Италии. Зарплата Лукаку составит 7 миллионов евро в год - столько же получает Паулу Дибала в Ювентусе.

Самые большие оклады в Серии А получают именно игроки "старой сеньоры" - нападающий Криштиану Роналду (31 миллион), центрбеки Майттес Де Лигт (10 миллионов) и Адриен Рабьо (9 миллионов), а также форвард Гонсало Игуаин (8,5 миллионов).

Ранее сообщалось, что защитник Диего Годин стал игроком миланского Интера.

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Теги: Ромелу Лукаку, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, зарплата
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