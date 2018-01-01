Лукаку попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в чемпионате Италии

Бельгийский форвард стал игроком миланского Интера.

Накануне нападающий Ромелу Лукаку перешел в миланский Интер из Манчестер Юнайтед.

Читай также: Наингголан принял решение покинуть Интер по семейным обстоятельствам

Как сообщает известный журналист Танкреди Палмери на своей страничке в Twitter, бельгиец стал одним из самых высокооплачиваемых игроков в Италии. Зарплата Лукаку составит 7 миллионов евро в год - столько же получает Паулу Дибала в Ювентусе.

Самые большие оклады в Серии А получают именно игроки "старой сеньоры" - нападающий Криштиану Роналду (31 миллион), центрбеки Майттес Де Лигт (10 миллионов) и Адриен Рабьо (9 миллионов), а также форвард Гонсало Игуаин (8,5 миллионов).

Lukaku con 7m€ è il sesto più pagato in Italia, primo dell’Inter in top10



Top10 più pagati Serie A



1. Cristiano 31m€

2. De Ligt 10

3. Rabiot 9

4. Higuain 8.5

5. Dybala 7

6. Lukaku 7

7. Ramsey 6.9

8. Pjanic 6.5

9. Donnarumma 6

10. Douglas Costa 6

10. Khedira 6

10. Koulibaly 6 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 8 серпня 2019 р.

Ранее сообщалось, что защитник Диего Годин стал игроком миланского Интера.