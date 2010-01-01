Наингголан принял решение покинуть Интер по семейным обстоятельствам

Бельгийский футболист продолжит карьеру в Кальяри.

Полузащитник сборной Бельгии и итальянского Интера Раджа Наингголан принял решение покинуть миланцев и стать игроком Кальяри.

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По информации HLN.be, футболист принял такое решение из-за серьезной болезни жены. На Сардинии подходящий климат для лечения рака.

Отметим, что Раджа уже выступал за "сардинийцев". Он играл в Кальяри в период с 2010 по 2014 год и являлся лидером команды.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте отстранил Раджу Наингголана от тренировок Интера.