Наингголан принял решение покинуть Интер по семейным обстоятельствам
Бельгийский футболист продолжит карьеру в Кальяри.
Полузащитник сборной Бельгии и итальянского Интера Раджа Наингголан принял решение покинуть миланцев и стать игроком Кальяри.
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По информации HLN.be, футболист принял такое решение из-за серьезной болезни жены. На Сардинии подходящий климат для лечения рака.
Отметим, что Раджа уже выступал за "сардинийцев". Он играл в Кальяри в период с 2010 по 2014 год и являлся лидером команды.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте отстранил Раджу Наингголана от тренировок Интера.
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