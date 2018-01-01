Возлюбленная Роналду вновь спровоцировала слухи о беременности

Джорджина Родригес надела обтягивающее платье, которое подчеркивало слегка округлившийся живот.

Лидер туринского Ювентуса Криштиану Роналду получил престижную награду "Легенда" от популярного издания Marca.

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На церемонию награждения, которая состоялась в Мадриде, футболист прилетел вместе со своей невестой Джоджиной Родригес. Девушка пришла на мероприятие в обтягивающем платье, которое подчеркивало ее формы.

Фанаты отметили округлившийся живот Джорджины и предположили, что пара ждет пополнения.

Напомним, в конце марта уже появлялись слухи о беременности Родригес после фотографии, сделанной на матче сборной Португалии. Тогда Джорджина объяснила свой округлившийся живот тем, что она четыре дня ела макароны.