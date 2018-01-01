Боссы Ювентуса запретили футболисткам обсуждать обвинения Роналду в изнасиловании

Руководство туринского клуба заявило, что будет штрафовать футболисток за обсуждение этой темы.

Руководство туринского Ювентуса приняло меры внутри клуба в отношении истории с обвинением форварда команды Криштиану Роналду в изнасиловании.

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Боссы “старой сеньоры“ запретили всем игрокам своей женской команды обсуждать эту тему, а в случае нарушения данного указа пообещали штрафовать девушек. Об этой ситуации рассказала бывшая футболистка Ювентуса Петронелла Экрот.

“Руководство Ювентуса приказало нам молчать на эту тему. Нам запретили говорить хоть что-то о Роналду и обвинении в изнасиловании и пригрозили штрафами. Как будто мы в тюрьме“, - приводит слова Экрот Expressen.

Напомним, осенью 2018-го года американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание. Сам Роналду отрицает все обвинения в свой адрес.

В начале лета 2019-го года появилась информация о том, что дело против Роналду закрыли, однако позже стало известно, что дело все еще открыто. Недавно футболиста вызвали в суд по этому делу.